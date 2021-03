150 demonstrerede til 'frihedsfest' i Odense: En anholdt

Omkring 150 demonstranter bevægede sig lørdag aften gennem Odenses gader i protest mod coronarestriktioner.

Det skrev Fyns Politi på Twitter.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Demonstrationen gik under navnet 'Lad os vinde friheden tilbage'. På Facebook beskrev arrangørerne, at de ville afholde 'den største frihedsfest i Odense nogensinde' med taler, musik, dans og underholdning.

Festen skulle afsluttes med en march gennem Odenses gader.

- Demonstrationen foregår stille og fredeligt, fortalte kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Charlotte Viborg til Ekstra Bladet.

I en pressemeddelelse sent lørdag aften oplyser Fyns Politi, at en person er anholdt til demonstrationen.

Personen blev sigtet for overtrædelse af straffeloven for gentagne gange at råbe 'pansersvin' efter politiet. Vedkommende blev løsladt igen efter afhøring.

Artiklen fortsætter efter tweetet ...

Demonstrationen bevægede sig fra Vestergade i retning mod Vesterbro. Den var planlagt til at gå videre ad Grønløkkevej, oplyste politiet.

Klokken 21.52 skrev Fyns Politi på Twitter, at der var blevet affyret fyrværkeri til demonstrationen.

'Her mod demonstrationens afslutning er der affyret et par stykke fyrværkeri. Men der er nu ro på, men arrangørerne så småt er begyndt at pakke sammen,' skrev de.