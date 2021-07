150 grise fanget i gårdbrand: Størstedelen er døde

100 små grise og 50 søer blev natten til onsdag fanget i en større brand.

Branden brød på et afsnit tilhørende en gård i den fynske by Holte i nærheden af Glamsbjerg.

- Størstedelen af dyrene er enten gået til i branden eller blevet aflivet i løbet af natten på grund af røgskade eller røgforgiftning, siger Henrik Strauss, vagtchef Fyns Politi.

Da det stod klart, at grisene var blevet stærkt medtaget af branden blev en dyrlæge tilkaldt til at sørge for aflivning af dem.

Branden er nu slukket, men den afdeling af gården som grisene opholdt sig i er brændt helt ned.

Brandvæsnet er onsdag morgen stadig til stede ved gården til efterslukning af branden.

Politiet ved endnu ikke, hvordan branden er opstået, men det formodes at være sket på grund af fejl på elinstallationer.