155 borgere har afhentet genstande efter skyderi i Field's

155 borgere har fået udleveret genstande, som blev efterladt i storcentret Field's efter skyderiet søndag.

Dermed er man langt over halvvejs med at få udleveret de genstande, der blev efterladt, oplyser Københavns Politi.

Genstandene tæller alt fra klapvogne til sko og tasker.

Hvis man fortsat savner noget, man har efterladt i storcentret, kan man henvende sig ved Politigården i København i weekenden. Det kan man i tidsrummet 10-14.

Mens politiet forsøger at finde ejerne til resten af de ting, der blev efterladt, efterforskes sagen fortsat på højtryk.

Indtil nu har cirka 800 vidner henvendt sig til politiet. Både med vidneberetninger og videomateriale, som politiet skal forsøge at bruge i efterforskningen.

Politiet opfordrer fortsat folk til at henvende sig, hvis man ligger inde med noget, der kan hjælpe politiet.

I sagen er en 22-årig mand sigtet for tre drab og syv drabsforsøg. Han blev mandag varetægtsfængslet i surrogat på en lukket psykiatrisk afdeling i 24 dage.

Ved afgørelsen lagde dommeren netop vægt på vidneafhøringer, stillfotos fra videoovervågning, samt at den 22-årige var i besiddelse af en riffel ved sin anholdelse.

Derudover blev han fængslet for at forhindre, at han vil kunne begå noget lignende igen.

Fire andre personer, der også blev ramt af skud søndag, befandt sig umiddelbart efter i kritisk tilstand. Alle fire skulle dog være stabile på nuværende tidspunkt.

Den ene af dem - en 16-årig svensk pige - som blev indlagt på et sygehus i Danmark, er blevet udskrevet igen. Det skrev det svenske medie Aftonbladet torsdag.