16-årig anholdt efter eksamen

Da en 16-årig ung mand fra Kirke-Hyllinge tirsdag var færdig med sin eksamen stod politiet klar til at anholde ham på skolen.

Inden sin eksamen havde han nemlig lavet en ordentlig omgang ballade.

Sagen begyndte, da en mand klokken 9.35 ringede til politiet. Han kørte nemlig bag en bil, som fredag var blevet stjålet fra en af hans bekendte, skriver Midt- og Vestsjællands Politi i døgnrapporten.

Bilen var blevet efterladt ved en skole på Præstemarksvej i Kirke-Hyllinge, hvorefter et par unge løb fra den.

Det viste sig, at bilen ganske rigtigt var den stjålne bil. Den blev stjålet fra Holbæk fredag, hvor bilnøglen var blevet stjålet ud af en jakkelomme på en adresse på vejen Rosen.



Politiet fik identificeret føreren af den stjålne bil som en ung mand på 16 år fra Kirke-Hyllinge.

Han blev anholdt, da han var færdig med en eksamen på skolen.

Den 16-årige ballademager blev desuden også sigtet for for kørsel uden førerret og for narkokørsel. Han fik i den forbindelse udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer (mistanke om cannabis), inden han blev afhørt på politistationen i Roskilde, skriver politiet.

Den 16-åriges værger blev underrettet om sagerne mod ham, og de sociale myndigheder var til stede, da han blev afhørt. Den fortsat sigtede 16-årige blev løsladt efter afhøringen.

Nu skal politiet undersøge, om andre var med i bilen, da han kørte den.