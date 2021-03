16-årig blev uskyldigt offer for bandekrigen

Politiet udpeger banden Loyal To Familia som ansvarlig for Servet Abdijas død. Han blev forvekslet med et bandemedlem, der skulle likvideres

16-årige Servet Abdija, der blev skudt foran sin opgang i Ragnhildsgade på ydre Nørrebro 16. oktober 2017, var en helt uskyldig dreng, som blev myrdet ved en fejl under konflikten mellem banderne LTF og Brothas.

Det slår Københavns politi fast i dag.

Drabet er uopklaret, men efterforskningen har vist, at det blev begået af personer med relation til den nu forbudte bande Loyal To Familia.

De tre gerningsmænd forvekslede Servet Abdija med et bandemedlem, der skulle likvideres, mener politiet.

Drengen havde ingen relationer til kriminelle miljøer. Han blev skudt ned cirka kl. 21.05 med seks skud fra en pistol og en revolver af tre maskerede og sortklædte gerningsmænd.

Forvekslet med bandemedlem

Det skete mandagen i efterårsferien netop som Servet Abdilja kom hjem til Ragnhildsgade 48 sammen med to kammerater, efter at de havde spillet fodbold på Tagensbo Skole på Magistervej.

- Vi er overbevist om, at Servet ikke var det tiltænkte mål den dag. Servet Abdija var en helt almindelig dreng, der på tragisk vis blev forvekslet med et bandemedlem, som skulle likvideres, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard.

Der har været en lang række spekulationer om drabet og motivet på de sociale medier:

- Vi har kunnet afkræfte den ene tese efter den anden og ikke fundet nogen holdepunkter for andre motiver end det, som vi melder ud i dag, siger Bjarke Dalsgaard.

- Jeg tror ikke, at nogen 16-årige har fået endevendt deres liv af politiet, som han har. Men vi har intet fundet.

Bjarke Dalsgaard siger til Ekstra Bladet, at politiet ved fra efterforskningen og fra kilder i bandemiljøet, at drabet var en frygtelig fejltagelse:

- Det er et 'sort kapitel' for dem og 'nogen' i miljøet har det svært med den viden, som de har, siger Bjarke Dalsgaard.

Mor knust: Jeg så min døde søn fra altanen

Nyt spor: Flugtbilen fundet

Den sorte Audi A6, som gerningsmændene flygtede i, blev solgt efter drabet. Politiet har nu bilen og endevender den for spor. Politifoto

Politiet har for nylig fået et nyt varmt spor i drabssagen, nemlig flugtbilen, en sort Audi A6 stationcar, som efterfølgende var blevet solgt til en mand, der ikke har nogen relation til drabet eller anden kriminalitet.

- Vi undersøger nu flugtbilen i jagten på spor. Det kan blive det gennembrud i sagen, vi har brug for. At få et flugtkøretøj i vores besiddelse i sådan en sag er et meget vigtigt element, og i dette tilfælde har vi fået køretøjet intakt, så vi har alle muligheder for at undersøge det på kryds og tværs, siger Bjarke Dalsgaard.

- Det er selvfølgelig svært at finde spor efter mere end tre år, men hvis vi ikke prøver, så finder vi jo ikke noget, siger han.

I april 2019 blev en 34-årig mand med jugoslavisk baggrund idømt to års fængsel for at have solgt det ene af de to drabsvåben, en ni mm. Zavodi Crvena Zastava pistol, for 20.000 svenske kr. til en uidentificeret mand. Den 34-årige sagde blot 'no comments', når politiet forsøgte at udspørge ham om pistol-køberen.

Politiet: Nogen har en stor knude i maven

Servet Abdija var en glad dreng, der var på vej til voksenlivet, da han blev skudt ved en fejl. Privatfoto

Tre et halvt år efter drabet på den 16-årige Servet Abdija håber politiet, at de nye oplysninger om motivet og flugtbilen kan føre til en opklaring af det meningsløse mord og give drengens familie fred.

Politiet appellerer til, at alle, der ved noget om drabet, kontakter politiet. Også vidner, som allerede er afhørt, hvis de nye oplysninger giver anledning til tilføjelser eller ændringer af deres forklaringer.

- Jeg er sikker på, at nogen går rundt derude med en stor knude i maven over, at en uskyldig dreng blev slået ihjel på den her måde lige neden for sin hoveddør, mens hans mor kunne høre det. Så hvis man vil have lettet hjertet og komme videre med livet, så er det nu, man skal gå til politiet med sin viden, siger vicepolitiinspektør Bjarke Dalsgaard.

'Familien higer efter vished'

- Familien higer efter at få vished, siger Bjarke Dalsgaard.

Politiet offentliggør disse signalementer af drabsmændene, der alle var mørkklædte og maskerede:

A: Yngre mand, almindelig eller robust af bygning, iført løst tøj, så han muligvis synede større, end han reelt var. Sort/mørkt tøj og en brun løstsiddende træningsjakke, halsedisse trukket op til lige under øjnene, og hue trukket ned til lige over øjnene.

B: Yngre mand, mørk/sort i huden, afrikansk udseende, spinkel eller almindelig af bygning, iført sort stramt tøj, halsedisse trukket op til lige under øjnene og hue trukket ned til lige over øjnene.

C: Yngre mand, iført sort/mørkt tøj, mørke joggingbukser med hvid stribe ned langs siden af benet.

Her er politiets kortlægning af gerningsmændenes flugtrute.

Politiet fandt de to drabsvåben, en revolver Colt Cobra kaliber 38 og en ni mm Zastava pistol. Politifoto

