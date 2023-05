16-årig delvist skyldig i terrorsag

Den terrortiltalte teenager er torsdag kendt skyldig i at fremme en terrororganisation - samtidig er han frikendt for at lade sig hverve til gruppen

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): 'Et nyt kapitel er begyndt. Jeg er blevet nazist,' skrev en 16-årig dreng i sin dagbog inden sin anholdelse i foråret 2022.

Torsdag faldt der dom i den ekstraordinære sag mod den 16-årige teenager.

Drengen kendes skyldig i forsøg på at hverve sin klassekammerat og i at fremme en terrorsammenslutning.

Han er desuden fundet skyldig i besiddelse af en ulovlig dolk, som han har poseret med på flere billeder.

Han frikendes samtidig for at lade sig hverve til terrorgruppen Feuerkrieg Division.

Han har igennem hele sagen nægtet sig skyldig.

Drengen, der havde tilbagestrøget hår og bar et mørkt jakkesæt, forholdt sig roligt og virkede upåvirket over dommen.

Det store retslokale i Holbæk var fyldt med tilhørere, og drengens forældre havde også taget plads i lokalet.

Annonce:

Feuerkrieg Division er en virtuel, international, højreekstremistisk, sammenslutning, fastslog retten.

Det ligges desuden til grund, at sammenslutningen har optagelsesprocedure, udarbejdede propagandamateriale, og at gruppen tager udgangspunkt i SIEGE-kulturen, der fokuserer på vold for at opnå et samfundskollaps gennem brugen af terror.

Nævningene mente dog ikke, at det var bevist, at drengen lod sig optage i Feuerkrieg Division med formålet om at ville begå terrorhandlinger. Derfor blev han frifundet for at lade sig hverve til en terrorsammenslutning.

'Dødelig alvor'

Den 16-årige dreng var tiltalt for at fremme og at have ladet sig hverve til den nynazistiske terrorsammenslutning Feuerkrieg Division.

Desuden var han tiltalt for at rekruttere en klassekammerat samt besiddelse af en 16 cm lang dolk.

Drengen har selv forklaret i retten, at han ikke anså det som virkelighed, når han skrev om eller så ekstreme videoer på internettet.

En forklaring som specialanklager Rune Rydik var yderst skeptisk over for.

Annonce:

- Det her er ikke for sjov. Det her er dødelig alvor. Efter min opfattelse er der ingen tvivl om, at den tiltalte er skyldig i at fremme Feuerkrieg Divisions terrorvirksomhed, sagde han i i den forbindelse.

Forsvarsadvokat Lasse Martin Dueholm procederede ved forrige retsmøde for, at drengen skulle pure frifindes i alle anklagerne.

- I hvilket land tager man et barn med en psykisk diagnose og sætter dem i fængsel i et år for noget, de har skrevet på internettet? Måske i Hviderusland. Nej, det er så i Danmark, sagde han.