16-årig dreng lagt i kunstig koma efter motorcykelulykke

En 16-årig dreng fra Aarhus er lagt i kunstig koma efter en trafikulykke søndag eftermiddag.

Det fortæller vagtchef ved Østjyllands Politi Flemming Lau natten til mandag.

Politiet modtog en anmeldelse om en færdselsulykke med personskade på Karen Blixens Boulevard i Brabrand søndag klokken 15.33.

- Der er tale om en 16-årig dreng, som kommer kørende på en motorcykel. Ud fra de foreløbige undersøgelser lader det til, at der er en bilist, som foretager et venstresving, og så kører motorcyklisten ind i siden på personbilen, siger vagtchefen.

I bilen sad en kvinde. Hun er ikke kommet noget til.

Den 16-årige dreng er indlagt på Aarhus Universitetshospital i Skejby.

- Han havde ikke styrthjelm på, så han er indlagt. Vi kender ikke umiddelbart hans tilstand. Men han er lagt i kunstig koma. Det er noget, man gør for at forsøge at stabilisere ham, siger Flemming Lau.

Drengens pårørende er underrettet.