16-årig dreng stukket med kniv

En 16-årig dreng er blevet stukket med kniv i København, han blev fundet foran et fitnesscenter efter stikkeriet

En 16-årig dreng er blevet stukket med kniv nær Ellebjergvej i København.

Det oplyser Københavns Politi til Ekstra Bladet.

- Han er ikke i livsfare, men meldingerne lyder på, at han er blevet stukket i skulderen og armen, siger Dyre Sønnichsen, vagtchef ved Københavns Politi.

Drengen blev fundet med sine skader foran et fitnesscenter Han er efterfølgende blevet transporteret til Rigshospitalets Traumecenter for at modtage behandling.

Anmeldelsen tikkede ind hos politiet 15.22.

Politiet arbejder fortsat i området, og de opfordrer vidner til at ringe ind med oplysninger på 114.

Ekstra Bladet følger sagen ...