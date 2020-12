16-årig fængslet: Unge affyrede bomberør mod politiet

KØBENHAVNS BYRET (Ekstra Bladet): Julehyggen var formentlig formentlig noget skrabet for en 16-årige dreng, der i går blev anholdt og tilbragte natten bag tremmer.

Han er sigtet for - sammen med tre til fire ukendte gerningsmænd - at have affyret fyrværkeri i form af bomberør mod politiet. Mere specifikt mod tre betjentes patruljevogn. Ingen kom noget til.

Holder nytår i fængslet

Ved et grundlovsforhør i Københavns Byret første juledag stod det klart, at teenageren også skal tilbringe resten af julen og nytår bag tremmer. Her besluttede en dommer at varetægtsfængsle ham i 19 dage frem til 13. januar.

Drengen nægter sig skyldig. Ved grundlovsforhøret var han iført hvidt joggingtøj fra North Face med mørkegrå skuldre. Tøjet var beskidt, og det lignede at han har været nede på jorden. Der var indtørret jord eller mudder på bukserne ved især knæene og bag på hans sorte dynejakke.

Episoden foregik på Blågårds Plads på Nørrebro ved 19-tiden juleaften.

På vej hjem fra ven

Den 16-årige nåede at forklare, at han havde været på besøg hos en kammerat på Baggesensgade og var på vej hen for at tage en bus hjem til Frederiksberg, da en mand med en stor hund råbte ham an. Han havde ikke lagt mærke til, om det var en betjent, men der blev råbt, og så blev hunden sluppet løs.

Mere fik Ekstra Bladet ikke lov til at høre, for så anmodede anklageren om at få dørene lukket. Dels af hensyn til den sigtedes unge alder, dels fordi der er gerningsmænd på fri fod.

Dommeren imødekom anmodningen og dermed blev pressen sendt ud. Og først lukket ind igen, da beslutningen om varetægtsfængslingen var taget.

Her var den 16-åriges mor også ankommet til retten med en pose med ejendele til sin søn. Dem fik hun dog ikke lov til at aflevere til ham.

Den 16-årige blev fængslet på begrundet mistanke og fordi der er grund til at antage, at den sigtede vil skade efterforskningen på fri fod.

Skærpet straf

I sidste uge blev straffen skærpet med en tredjedel for at affyre fyrværkeri mod borgere, politi eller brandvæsen, skriver Ritzau.

Desuden er det slet ikke lovligt at fyre fyrværkeri af før 27. december. Fra den dag er det tilladt frem til 1. januar.

En lang række politikredse har den seneste tid meldt om problemer med grupper, der fyrer fyrværkeri af.

Onsdag blev en 22-årig mand anholdt og sigtet for at have skudt fyrværkeri mod andre i Roskilde.