16-årig fængslet: 'Ville bare ryge og hjem til mor'

En 16-årig dreng brød sammen i gråd, da han torsdag sagde farvel til sin mor og blev ført ud af dommervagten i København.

Han var stærkt påvirket af at have overnattet på ungdomsafdelingen i Vestre Fængsel, og nu var den unge fyr med BLS-kasketten højt på hovedet varetægtsfængslet i 13 dage i surrogat på en sikret institution.

Han er sigtet for besiddelse af 56 gram hash og 9 gram pot og salg af ikke under otte gram hash, da han blev anholdt 4. januar i år i forbindelse med den organiserede hashhandel i Pusher Street.

- Jeg går i panik og løber. Snubler, vælter og bliver taget, forklarede han selv.

Han blev anholdt få meter fra hashbod 44, der ligger ved Mælkevejen og er opbygget af en gammel vaskemaskine, tre mælkekasser og en opslået parasol.

Ud over hashprodukterne var han i besiddelse af en grensaks, en digitalvægt og iført to par sorte joggingbukser. En dobbeltbeklædning, som dommeren i sin begrundelse for varetægtsfængsling nævnte, er hyppigt set hos anholdte i forbindelse med hashsalget, hvor man skal stå uden for i kulden i mange timer.

Desuden er han også sigtet for at have været i besiddelse af 36,7 gram hash, 6,8 gram skunk, otte store joints, 8 almindelige joints, 8 hashkager og seks hashbolsjer 22. november sidste år i hashbod 26. Her havde han hele tre par joggingbukser på, to trøjer og en halsedisse op over næsen.

Dermed er han et billede på den stigning i antallet af mindreårige, som Københavns Politi sigter for salg af euforiserende stoffer på Christiania, som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet.

Følte sig lidt truet

Den 16-årige dreng med kort, brunt hår snøftede lidt og nulrede en papirserviet i retten.

Han kommer fra Næstved og boede hos sin mor, men skulle egentlig være på et opholdssted i Nordjylland, hvor han var stukket fra. Han er ikke tidligere straffet af betydning for sagen.

Ifølge hans forklaring var han lige kommet ind på Christiania for 'at købe noget røg' sammen med en ven. Han kendte lidt til boden, fordi en kammerat har arbejdet der.

- Det var ikke meningen, at jeg skulle jobbe den dag. Men de siger, at de har brug for mig, fordi de ikke havde en klipper, og de var nødt til at holde åben. Og de skulle nok betale mig godt, hvis jeg blev der, lød hans forklaring, som han supplerede med, at de havde taget hans telefon for at sætte den til ladning, og efterfølgende ikke ville give ham den igen.

Arkivfoto: Emil Helms/Ritzau Scanpix

Og så blev han hyret som klipper, mens vennen blev sat på som vagt.

- Følte du dig truet til at gøre det, spurgte hans forsvarer.

- Lidt. Jeg ville bare ind og ryge og så hjem til min mor, lød svaret.

- I starten følte jeg mig truet, men ikke da jeg hørte lønnen, sagde han og nævnte, at han fik at vide, at han ville få 'mange tusinde kroner for det'.

Han havde dog tidligere talt med dem fra boden og købt hash dr. Han betegnede dem som 'HA'ere. Rockere. De lignede rockere. Med store tatoveringer'.

Han erkender, at han hentede hashprodukter, men nægter salg 4. januar i år. I sagen fra 22. november sidste år nægter han.

26. oktober sidste år blev den 23-årige Lucas skudt og dræbt ved en hashbod i Pusher Street. Han havde bare haft 2-3 vagter som klipper.

Læs Ekstra Bladets eksklusive interview med familien, der fortæller, om dræbte Lucas og hør moderens tale til mindehøjtidelighed på familiens gård.

Her ses mindestedet for Lucas i starten af Pusher Street. Foto: Anthon Unger

