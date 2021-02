16-årig findes skyldig i drab

RETTEN I LYNGBY (Ekstra Bladet): Et nævningeting finder en kun 16-årig dreng skyldig i manddrab. Det har retsformanden mandag formiddag meddelt.

Han er altså fundet skyldig i at have dræbt den 18-årige Ali Reda Hadi Hassan med forsæt.

Den tre år ældre teenager blev dræbt af knivstik i hjertet under et masseslagsmål en april-nat sidste år.

Den drabstiltalte, der kun var 15 år på gerningstidspunktet, har hele vejen nægtet sig skyldig, men erkendt, at han stak den tre år ældre teenager med kniv. Ifølge hans forklaring skete det i nødværge. Kun én nævning har dog fundet, at den 16-årige kun bør dømmes for vold med døden til følge.

Retsformandens ord fik omgående den 16-åriges mor til at bryde sammen i tårer. Hendes søn sidder med ryggen til hende og de øvrige tilhørere, som også tæller hans far. Han har siden sidste retsmøde fået barberet sine store, mørke krøllede lokker af hovedet og er nærmest kronraget. Da han iført håndjern blev ført ind i retssalen, bar han en bordeauxfarvet kasket. Han var iført et mørkt joggingsæt af mærket Champion.

Ali Reda Hadi Hassan blev kun 18 år. Han blev dræbt under et masseslagsmål i april sidste år. Privatfoto

Få meter væk sidder en 18-årig teenager, som også er varetægtsfængslet og tiltalt i sagen. Han var venner med den dræbte og kom op at skændes med den dengang 15-årige over den populære beskedtjeneste Snapchat, hvilket fik de to og deres vennegrupper til at tørne sammen på en parkeringsplads i Gentofte nord for København.

Tre andre fra Ali Reda Hadi Hassans vennegruppe sidder også på anklagebænken. De findes skyldige i en række af de forhold, de er tiltalt for. Ingen af de tiltalte er fyldt 20 år.

Uden for retten befinder den dræbtes mor og far sig. Faderen og en gruppe af Ali Reda Hadi Hassans venner mindes den afdøde på parkeringspladsen. De er iført T-shirts påtrykt billede af den dræbte.

Den 16-årige findes skyldig i at have brændt drabsofferet med en strømpistol på halsen og stukket ham med en kniv to gange. Ud over knive på gerningsstedet fandt politiet også en håndøkse og en række andre våben. Foto: Kenneth Meyer

