16-årig flygtet fra sikret institution

Politiet leder i øjeblikket efter en 16-årig dreng, der natten til mandag er stukket af fra en sikret døgninstitution på Djursland.

Det skriver TV 2.

Den sikrede døgninstitution Grenen er et sted, hvor børn og unge under 18 år kan anbringes, hvis de får en dom, er kriminalitetstruede, har et misbrug eller en psykisk lidelse.

Det oplyser institutionen på deres hjemmeside, hvor de også skriver, at de anbragte børn og unge er 'nogle af de allermest udsatte i Danmark'.

Til Ekstra Bladet oplyser Østjyllands Politi, at de modtog anmeldelsen klokken 21.22 søndag aften.

De bekræfter, at den 16-årige dreng er varetægtsfængslet på institutionen, men de ønsker ikke at oplyse, hvad han er fængslet for.

Bevæbnede betjente har i løbet af natten været til stede i nærheden af døgninstitutionen. Foto: Øxenholt Foto

