16-årig har anmeldt voldtægt på p-plads

En 16-årig pige anmeldte natten til søndag en voldtægt. En 19-årig mand blev kort tid efter anholdt og sigtet, men er løsladt uden at blive fremstillet i grundlovsforhør

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi har natten til søndag været til stede på parkeringspladsen ved Slagelse Gymnasium efter en voldtægtsanmeldelse.

Politiet modtog anmeldelsen klokken 00.53. Den 16-årige pige forklarede, at hun efter en fest var blevet udsat for en voldtægt på parkeringspladsen ved Slagelse Gymnasium på Willemosevej. Det fortæller Joy Haensel, der er vagthavende hos Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, til Ekstra Bladet.

Hun fortæller, at det ikke er sket i forbindelse med en fest på selve gymnasiet. Ifølge TV2 Øst har politiet natten igennem været til stede med hunde, der har afsøgt området.

- Der er iværksat de efterforskningsskridt, der nu skal, og forurettede er blevet afhørt og personundersøgt, fortæller den vagthavende.

Løsladt efter endt afhøring

Kort tid efter anmeldelsen anholdte politikredsen en mistænkt i sagen. Joy Haensel oplyser, at der er tale om en 19-årig mand fra lokalområdet. Hun bekræfter, at det var den 16-årige selv, der identificerede manden.

Hun fortæller, at den 19-årige mand ligesom pigen er blevet personundersøgt og afhørt. Han blev løsladt for kort tid siden uden at blive fremstillet i grundlovsforhør.

- Hvorfor fremstilles han ikke i grundlovsforhør?

- Det er en vurdering ud fra de efterforskningsskridt, der nu er lavet. Man laver en vurdering ud fra dels de forklaringer, der ligger, og de undersøgelser, der er blevet lavet, og hvad har den sigtede af historik og så videre. Og på den baggrund har vi lavet en endelig vurdering af, at han ikke skal fremstilles.

Den vagthavende oplyser, at manden fortsat er sigtet i sagen, og at efterforskningen fortsæt kører.