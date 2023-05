16-årig idømt fem år og seks måneders fængsel i terrorsag

En 16-årig dreng blev torsdag idømt fem år og seks måneders fængsel for at fremme en terrorsammenslutning samt forsøg på rekruttering af sin klassekammerat

RETTEN I HOLBÆK (Ekstra Bladet): En 16-årig teenager straffes med fængsel i fem år og seks måneder for at fremme terrororganisationen Feuerkrieg Division.

Desuden blev han dømt for forsøg på at rekruttere sin ven til organisationen.

Det fastslog retten torsdag, der også idømte drengen et seks år langt forbud mod at kontakte andre, der er dømt efter terrorlovgivningen.

Retten mente dog ikke, at det var bevist, at han havde til hensigt at begå en reel terrorhandling.

Efter en kort drøftelse mellem drengen og sin forsvarer blev dommen anket til frifindelse.

Specialanklager Rune Rydik procederede for, at drengen skulle straffes med ikke mindre end fem år ud fra den kendelse, som nævningene fandt frem til.

- Jeg mener, det er skærpende, når retten finder ham skyldig i, at han har forsøgt at hverve en mindreårig klassekammerat. Desuden er hans rolle i sig selv skærpende, sagde han torsdag.

- Man skal anse den dømtes handlinger for et udtryk for hans radikalisering, tilføjede anklageren.

Man kan ikke sammenligne denne sag med andre terrorsager, mente drengens forsvarer, Lasse Martin Dueholm.

- Det er ikke en sag, der får min puls til at stige voldsomt. Der er tale om en dreng, der har delt noget på nettet. Der er ingen skade sket, konstaterede han. Han mente ikke, at drengen skulle have over to års fængsel.

Inden domsafsigelsen sagde drengen, at han planlagde at gennemføre en videregående uddannelse, eftersom han havde færdiggjort sin 9. klasse under sin varetægtsfængsling.

Den 16-årige har igennem hele sagen nægtet sig skyldig.

Feuerkrieg Division ønsker et samfundskollaps, som skal startes ved terrorangreb udført af enkeltpersoner. Politifoto

Halshugningsvideoer

Sagen startede 1. marts sidste år, da Midt- og Vestsjællands Politi modtog et anonymt tip om den nu dømte teenager.

Ved en efterfølgende ransagning af forældrene til den 16-åriges hjem fandt man adskillige ting, der senere førte til en anholdelse.

Ud over nazi-artefakter fandt man kraniemasker, en dolk og et sort og hvidt Feuerkrieg Division-flag, der hang på væggen.

Desuden fandt man den tiltaltes dagbog, som kredser om nazistiske og terror-relaterede emner. Samtidig fandt politiet 412 filer på drengens computer, der indeholdt voldsomt, grafisk materiale af blandt andet halshugninger.

Rekrutterede klassekammerat

Tidligere har anklagemyndigheden fremvist et ansøgningsskema, der skulle bruges til at optage medlemmer i Feuerkrieg Division.

Det hjalp den 16-årige sin ven med at udfylde. Han skrev også til andre FKD-medlemmer, at han havde radikaliseret en ven.

Samtidig sendte han ekstremistisk materiale til vennen.

Klassekammeraten vidnede også mod den 16-årige, hvor han forklarede, at det ikke var rart at modtage det grafiske materiale.

Et eksempel på en propaganda plakat fra den nynazistisk organisation, som retten fastslår er en terrorsammenslutning. Feuerkrieg Division opfordrer deres medlemmer til at være 'terrormaskiner'. Foto: Anti-defamation league

'Som to verdener'

Under retssagen fortalte den 16-årige, at han ikke anså det som virkelighed, når han skrev om ekstreme ting på internettet.

'Jeg tænkte ikke over det. Det var adskilt fra den rigtige verden,' har han tidligere forklaret.

Som en del af beviserne imod ham blev der i retten fremvist voldsomt grafiske videoer, der blandt viste et voldsomt drab, hvor en mand fik skudt hovedet af.

De voldsomme videoer var en del af de 412 filer, som den 16-årige dreng samlede på sin computer under navnet 'Det forbudte bibliotek'

- Det er ligesom at samle Pokémonkort. Jeg fik én, og så fik jeg en mere. Til sidst havde jeg en samling, har han forklaret ved Retten i Holbæk.

Retten fandt ham torsdag skyldig i at samle materialet, der også indebar bombemanualer, som han delte med andre, og derfor blev han fundet skyldig i at fremme terrororganisationen.