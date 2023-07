16-årige Hassan blev lokket på genopdragelse i den islamiske afrikanske stat Mauretanien af sin far og udsat for indespærring, sult, tørst og tæsk

Der var dage uden mad og drikke. Lejligheden var beskidt og befængt med kakerlakker og væggelus, og de var låst inde, så de aldrig kunne gå udenfor, medmindre de skulle med deres far i moskéeen.

Sådan lyder det fra den 16-årige Hassan om hverdagen gennem flere måneder i Mauretanien i Nordvestafrika. Sammen med tre mindre søskende blev han af deres 51-årige far lokket eller tvunget på en såkaldt genopdragelsesrejse under påskud af, at de skulle på ferie et helt andet sted.