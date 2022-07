16-årig pige indlagt: 'Vidste at jeg var blevet ramt'

En 16-årig svensk pige er blandt dem, der blev såret af skud i Fields, da en 22-årig mand åbnede ild mod tilfældige mennesker søndag eftermiddag.

- Jeg mærkede en varme og hørte et smæld. Så vidste jeg, at jeg var blevet ramt, fortæller hun til Kristianstadsbladet

Pigen ligger indlagt på et dansk hospital og venter på at blive opereret. Hun fortæller, at hun skal have fjernet splinter og en kugle.

Sammen med en ven var hun i Danmark, fordi hun skulle til Harry Styles-koncert i Royal Arena.

Hun befandt sig på en rulletrappe i Field's, da panikken brød ud, og folk begyndte at løbe.

Efter hun var ramt, lykkedes det hende at komme ud, og hun fortæller, at nogle danske unge hjalp hende.

- De tog deres trøjer af for at stoppe blodet, siger hun.

Københavns Politi gav mandag morgen en status på skyderiet i Fields, hvor to 17-årige og en 47-årige blev dræbt og fire personer er hårdt såret efter episoden. Du kan se eller gense pressemødet med politiet i videoen her

Tre dræbt

Tre personer blev dræbt under skyderiet. Der var tale om en dansk pige og en dansk dreng på 17 år og en 47-årig russisk statsborger, som er bosiddende i Danmark.

Derudover er fire indlagt, sårede af skud, og en af dem er i kritisk tilstand.

De sårede er to danske statsborgere på 19 og 40 år og ud over den 16-årige svenske pige, er en svensk borger på 50 år indlagt.

Politiet har oplyst, at 20 personer har mindre skader, som er opstået i forbindelse med evakueringen fra Field’s, og at tre er behandlet for mulige strejfskud på stedet, hvorefter de tog hjem.

En 22-årige etnisk dansk mand er anholdt og skal fremstilles i grundlovsforhør sigtet for drab senere i dag med krav om varetægtsfængsling.

Politiet mener, at han handlede alene, og det er umiddelbart vurderingen, at der ikke er tale om et terrorangreb.

Politiet har oplyst, at han er kendt i psykiatrien.