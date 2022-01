16-årig sigtet for vold og voldtægt

RETTEN I GLOSTRUP (Ekstra Bladet): Et on/off kæresteforhold mellem to unge mennesker endte lørdag med, at en 16-årig ung mand blev fremstillet i grundlovsforhør i Retten i Glostrup.

Her blev han sigtet for grov vold og voldtægt mod sin 15-årige kæreste i sit hjem hos faren på den københavnske vestegn. Han nægter sig skyldig i det hele.

Det fremgår af sigtelsen, at han 18. januar i år pressede sin arm mod kærestens hals i 10-20 sekunder. Det medførte, at hun ikke kunne få luft, og det sortnede for hendes øjne.

En lægeundersøgelse nogle dage efter viste, at pigen havde punktformede blødninger i øjenhinde og trommehinde.

Desuden er han sigtet for adskillige tilfælde af simpel vold mod pigen i form af blandt andet knytnæveslag, lussinger og spark fra november sidste år til januar i år. Og endelig er han sigtet for voldtægt på et ukendt tidspunkt i starten af december ved at have presset hende til samleje uden hendes samtykke.

Den unge mand kom ind i retten iført sorte Tommy Hilfiger bukser, en sort North Face Jakke og en sort hue på hovedet.

Da dommeren Katrine B.B. Eriksen sagde, 'er du ikke rar at tage huen af', gjorde han straks, som hun sagde. På tilhørerpladserne sad hans forældre.

Da det næsten tre timer lange grundlovsforhør var slut, valgte dommeren at varetægtsfængsle ham i to uger frem for de fire uger, som anklageren bad om, og kun på begrundet mistanke om grov vold ved at have presset mod pigens hals. Han kærede ikke.

Overmalede trøje

Den 16-årige dreng forklarede i retten, at pigen var hjemme hos ham nogle timer 18. januar.

- Der var normal stemning. Der var ikke noget dårligt, forklarede han.

Men senere på dagen var pigen blevet sur, forklarede han, fordi hun havde fundet ud af, at han havde været hende utro. Herefter kom hun hjem til ham med hans hvide sweatshirt med et 'Dior'-mærke på brystet, hvor hun med tusch havde skrevet ting som 'fucking luderbøsse', 'hæng dig selv', 'utro svin', 'taber' og 'vi ses aldrig igen'.

Den 16-åriges forsvarer Rune Berggren Pedersen havde et billede med af trøjen, som han delte ud til dommer og anklager Rasmus Kim Petersen.

Sloges for sjov

Den 16-årige forklarede, at de godt nok sloges for sjov nogle gange, men at han aldrig havde slået hende på den måde.

- Hvis hun bed mig for sjov, har jeg måske givet hende en lammer. Slag på skulderen hvor det ikke var hårdt hårdt. Hun har aldrig givet udtryk for, det ikke var sjovt, sagde han.

Kun bløde klap

Til anklagerens spørgsmål om, hvorvidt han havde givet hende lussinger, svarede han:

- Få gange, men så har det ikke være lussinger, men blødt blødt, hvor man gør sådan her, sagde han og signalerede klap på kinden.

- Synes hun, det var sjovt, spurgte anklageren.

- Hun har aldrig sagt noget til det i hvert fald. Man kunne ikke se på hende, at hun ikke syntes, det var sjovt.

Han afviste fuldstændig, at han havde presset sin arm mod pigens hals på den måde, der beskrives i sigtelsen, ligesom han nægtede voldtægt.

En personundersøgelse af ham tilbage fra juli sidste år pegede på, at han havde en stærkt bekymrende udvikling.

Anklageren ville også vide, hvordan hans temperament var.

- I spil bliver jeg sur men ikke så meget i virkeligheden. Jeg er ikke så meget ude mere, svarede han og uddybede, at det kunne være sådan noget som, at et spil lackede, der kunne gøre ham sur.

Den 16-årige fik i august sidste år en delvist betinget dom på et halvt for grov vold mod en dreng og efterfølgende vidnetrusler.

Han blev bragt til Vestre Fængsel, indtil der er plads på en sikret institution.