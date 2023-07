16-årig stoppet i bil: Kørte 126 km/t.

Østjyllands Politi gennemførte onsdag en større færdselsindsats omkring Aarhus.

Den fandt blandt andet sted på Giber Ringvej mellem Hasselager og Tranbjerg, hvor flere borgere havde tippet politiet om, at der blev kørt alt for stærkt.

Og det viste sig ganske rigtigt at holde stik. Under indsatsen blæste en bil nemlig forbi politiet med hele 126 km/t. - langt over fartgrænsen på 70 km/t.

For ung til bil

I bilen, som blev bragt til standsning, sad en ung mand på 16 år, som i sagens natur ikke havde kørekort. For at gøre ondt værre for den 16-årige kørte han ifølge politiet også uden sele og med sin mobil i hånden.

De tre forhold er han nu sigtet for, ligesom han også sigtes for en fartoverskridelse på mere end 60 procent.

En 19-årig kvinde, som den fartglade unge mand havde lånt bilen af, sigtes for at overdrage sin bil til en person uden kørekort.

Den 16-åriges forældre er underrettet.

34 sigtelser

Under samme indsats blev en 38-årig mand taget i at køre 120 km/t. på Åby Ringvej, hvor fartgrænsen er 70 km/t.

Manden, som to gange overhalede indenom, fik en betinget frakendelse af kørekortet.

I alt endte færdelsindsatsen med 34 sigtelser til 26 trafikanter, oplyser Østjyllands Politi.