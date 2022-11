16-årig tilstod mord på Instagram

De fleste bruger Instagram til at lægge billeder og videoer op af gode stunder.

Men en teenager fra Pennsylvania brugte det sociale medie til noget meget makabert:

Han tilstod et mord og filmede den formodede dræbte, skriver CNN.

Det lokale politi modtog fredag et opkald fra en kvinde, som sagde, at hendes datter havde fået et videoopkald over Instagram fra en 16-årig bekendt.

'I videoopkaldet erklærede den 16-årige, at han lige havde dræbt nogen. Derefter vendte han kameraet om og viste benene og fødderne af nogen, der var tildækket af blod. Derefter spurgte han om hjælp til at afskaffe liget,' udtalte politiet i en pressemeddelse.

Da politiet ankom til det formodede gerningssted - et mobil home - løb en ung mand væk.

På badeværelsesgulvet fandt de en ung kvinde, der tilsyneladende havde et skudsår.

Den 16-årige Joshua Cooper blev efterfølgende fundet og anholdt og er nu sigtet for mord.