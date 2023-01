16-årig tiltalt for at tilslutte sig terrorgruppe

En 16-årig dreng er blevet tiltalt for at have ladet sig hverve til den nynazistiske gruppe Feuerkrieg Division og for at have forsøgt at hverve en anden person til organisationen

Anklagemyndigheden har rejst en række tiltaler mod en nu 16-årig dreng fra Vestsjælland.

Han er blandt andet tiltalt for at lade sig hverve til terrorsammenslutningen Feuerkrieg Division og for at have forsøgt at hverve en anden til at tilslutte sig organisationen.

Derudover er han blandt andet tiltalt for at have delt militant ekstremistisk materiale samt bombe- og våbenmanualer.

Det skriver Anklagemyndigheden i en pressemeddelelse.

Varetægtsfængslet siden april

Ifølge politiet fandt forholdene sted mellem december 2021 og april 2022, hvor drengen var 15 år. Han blev anholdt 7. april 2022 og har siden anholdelsen siddet varetægtsfængslet i surrogat.

Helt konkret er drengen sigtet for at have ladet sig hverve til terrororganisationen. Ifølge anklagemyndigheden har han blandt andet oplyst, at han 'havde våbentræning og kendskab til sprængstoffer samt til Feuerkrieg Divisions ideologi'.

Han er også tiltalt for at have forsøgt at hverve en anden ung mand til gruppen, ligesom han er tiltalt for at have fremmet organisationen ved blandt andet at have deltaget i udarbejdelsen af en håndbog, 'der beskriver organisationens formål og forventninger til medlemmerne'.

'Alvorlige handlinger'

- Det er vores opfattelse, at den 16-årige har påtaget sig en lederrolle i Feuerkrieg Division i forhold til, hvordan terrorsammenslutningen skulle organiseres, herunder hvordan den kunne få flere medlemmer. Det er selvsagt alvorlige handlinger, fordi det kan øge risikoen for, at andre personer vil begå terrorhandlinger, lyder det fra statsadvokat Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen.

Sagen starter 14. marts ved Retten i Holbæk og kommer til at være en nævningesag. Det skyldes, at anklagemyndigheden vurderer, at den 16-årige dreng kan stå til en straf på fire års fængsel eller mere.

Feuerkrieg Division mener, at samfundet skal omstyrtes, og at der skal indføres et hvidt overherredømme. Læs mere om den højreekstreme gruppe her.