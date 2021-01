16-årig tiltalt: Krænkede børn i svømmehal og delte børneporno

En dengang blot 15-årig dreng udsatte tre mindreårige drenge for seksuelle krænkelser i herreomklædningen i en svømmehal i Nordjylland over en periode fra januar til midten af august sidste år.

Det fremgår af anklageskriftet mod drengen.

Han er også tiltalt for at have taget billeder af mindreårige i omklædningsrummet, hvor de var helt eller delvist nøgne, for at have været i besiddelse af og delt store mængder billeder og film-sekvenser med børnepornografisk indhold.

Sagen kører tirsdag i Retten i Hjørring.

Ifølge anklageskriftet blev en af drengene, der var under 15 år, skubbet op ad en væg, hvorefter den nu 16-årige tiltalte fastholdt hans arme, mens han manipulerede drengens lem og befølte ham i skridtet.

I et andet tilfælde er drengen tiltalt for at have forsøgt at krænke en dreng under 15 år, mens en dreng under 14 år ifølge tiltalen blev udsat for blufærdighedskrænkelse.

I den usædvanlige sag er den 16-årige også tiltalt for besiddelse af 1630 billeder og mere end 500 film-sekvenser med børnepornografisk indhold, flest i kategori 1, men også en del i kategori 2 og enkelte i kategori 3.

Børnepornografisk materiale opdeles i tre kategorier Kategori 1 omfatter billeder og film af børn, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke foregår seksuel aktivitet med andre. Kategori 2 omfatter fremstillinger med seksuel aktivitet, hvor der er to eller flere aktører på billedet Kategori 3 omfatter fremstillinger af særligt grove seksuelle forhold, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignende.

Ifølge anklageskriftet delte han desuden flere tusinde billeder og film-sekvenser til 23 ukendte personer og delt i ni tilfælde 1058 billeder af flere navngivne personer under 15 og 18 år via et link til internetsiden mega.nz , hvoraf 368 billeder indeholdt pornografisk materiale af personer under 18 år i kategori 1, og resten viste drengene delvist afklædte.

Der er i anklageskriftet taget forbehold for påstand om et opholdsforbud i et nærmere afgrænset område i nærheden af gerningsstedet.

Hverken anklager Mette Bendix eller drengens forsvarer Nicolaj Horn ønsker at kommentere tiltalen forud for retssagen.