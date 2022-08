16 personer anholdt for ulovligt arbejde

Politiet rykkede i går og i nat ud til blandt andet restauranter og byggepladser, hvor de anholdt flere for ulovligt arbejde

Københavns Politi har torsdag aften og natten til fredag anholdt hele 16 personer i en stor aktion rettet mod ulovligt arbejde.

Det oplyser de på Twitter.

De 16 personer blev anholdt, fordi de ikke havde gyldige arbejdstilladelser. Anholdelserne blev blandt andet foretaget i restaurations-miljøet og på flere byggeplads rundt omkring i politikredsen.

Politiet oplyser, at de efterforsker sagerne mod de 16 anholdte yderligere.

De vil ligeledes undersøge, om der er mulighed for at sigte arbejdsgiverne for brug af ulovlig arbejdskraft.