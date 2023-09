16 timers mareridt: Stukket og tævet med økse og bordben

En ung mand blev ifølge politiet frihedsberøvet i 16 timer fra fredag til lørdag og udsat for grov vold

En ubehagelig sag udspillede sig fra fredag til lørdag på Lykkesborg Alle i Søborg nord for København.

Her blev en 25-årig mand ifølge politiet udsat for frihedsberøvelse og grov vold af tre mænd på henholdsvis 35 og 40 år. Den tredje mistænkte er stadig på fri fod.

- Der er to forhold på adressen, det ene frihedsberøvelse fra 8. september kl. 17 til 9. september kl. 9.40 på en adresse i Søborg, fortæller anklager i sagen Rasmus Kim Petersen til Ekstra Bladet.

Udsat for grov vold

De sigtede har under frihedsberøvelsen udsat offeret for grov vold, er anklagerens påstand.

- De har slået og sparket ham adskillige gange i hovedet og på kroppen. De har stukket ham flere gange med kniv.

- Slået ham med forskellige redskaber, herunder økse, skohorn og et bordben og stukket fingre i øjnene på ham.

Forsøgte af afpresse offeret for penge

Grundlovsforhøret blev kørt bag lukkede døre, så anklageren i sagen kan ikke oplyse Ekstra Bladet, hvorvidt offeret og de sigtede havde kendskab til hinanden på forhånd.

- De sigtede forsøgte at få offeret til at overføre 30.000 kroner til dem, lyder det fra Rasmus Kim Petersen.

Offeret i sagen blev fundet på adressen, hvor forbrydelsen er sket. Hvordan politiet fik anmeldelsen, kan anklageren dog heller ikke oplyse til Ekstra Bladet.

Der er ifølge anklageren i sagen ikke noget, der tyder på, at det er banderelateret.

Offerets tilstand er ikke kendt, men det oplyses, at vedkommende på intet tidspunkt var i livsfare.