162 km/t på landevej

En bilist uden forstand har mistet sit kørekort for at køre knap det dobbelte på Kongeåvej ved Lintrup i Vejen kommune.

Her blev bilisten målt til at køre hele 162 kilometer i timen på en landevej - hvor det altså kun er lovligt at køre 80 km/t.

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Bilen overlever

Ved sædvanlig vis bliver en sådan køre-episode kvitteret med beslaglæggelse af køretøjet. Men i tilfældet her mister bilisten ikke sin bil.

Det gør bilisten ikke, fordi der ved alle hastighedsmålinger over 100 km/t bliver trukket tre procent af farten - også kaldet fratrækkelse af tolerance. Det betyder, at de 162 km/t på magisk vis bliver forvandlet til 158 km/t.

Når bilister kører det dobbelte af, hvad de må, bliver det ellers betegnet som vanvidsbilisme. Og ved vanvidsbilisme beslaglægger politiet køretøjet.