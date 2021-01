167 bilister blitzet på ny vej

Et nyanlagt stykke vej var tilsyneladende for stor en fristelse for en række trafikanter, der torsdag ikke var i stand til at overholde hastighedsgrænsen på strækningen.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi var en række borgere bekymrede over for høj fart på Tjærebyvej i Tjæreby ved Roskilde, og politiet tog derfor ud på den nyanlagte del af vejen torsdag morgen.

Her placerede man en ATK-bil i hver kørselsretning på en strækning med såkaldt 2 minus 1-vej, som vil sige, at vejen indsnævres med stiplede linjer i siden for at gøre det mere trygt for bløde trafikanter.

Tre frakendelser

De to ATK-biler blev placeret med trefødder fra klokken 5.30 til 12 og målte i henholdsvis østlig og vestlig retning.

Undervejs kørte 746 biler forbi i østlig retning, hvoraf 130 kørte hurtigere end de tilladte 60 km/t. 33 af dem kørte så hurtigt, at de fik et klip i kortet, mens to, der kørte henholdsvis 100 og 102 km/t., kan se frem til en betinget frakendelse af kørekortet.

I den anden retning kørte i alt 575 biler forbi, og 37 af dem kørte mere end det tilladte. Syv af dem får et klip for forseelsen, mens en bilist, der blev målt til 103 km/t., også forventes at få frakendt kørekortet betinget og dermed skal op til en kontrollerende køreprøve.

Samlet set blev i alt 167 bilister altså blitzet på vejen i løbet af de godt seks timer, politiet målte på stedet.