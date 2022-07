17-årig anholdt for groft gaderøveri: Borger tippede politiet

Den 17-årige unge mand, der tirsdag blev efterlyst mistænkt for at stå bag et groft gaderøveri, blev torsdag aften anholdt.

Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Gaderøveriet fandt sted 2. juli på Christiania. Her blev en en 16-årig dreng tidligt om morgenen overfaldet og røvet af tre personer ved indgangen til Christiania fra Bådsmandstræde/Prinsessegade.

To af de mistænkte i sagen blev anholdt og sidder varetægtsfængslet, mens den tredje formodede gerningsmand, den 17-årige, blev opfordret til at melde sig selv.

Det gjorde han ikke, og derfor udsendte politiet en efterlysning på ham med navn og billede.

Borger tippede

Til Ekstra Bladet oplyser Københavns Politi, at den 17-årig blev anholdt klokken 22.45 torsdag.

- Han blev anholdt på Vesterbro på baggrund af et tip fra en borger, lyder det fra politiet.

De tilføjer, at den forurettede, den 16-årige, ikke er indlagt længere.

- Men vi kan ikke oplyse yderligere detaljer om hans tilstand.

Den 17-årige ventes at blive fremstillet i grundlovsforhør hen over middag.