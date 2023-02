17-årig anholdt for knivstikkeri i København

To unge mænd på 20 og 17 år er torsdag morgen anholdt og sigtet for at stå bag knivstikkeri

Københavns Politiet har torsdag morgen anholdt to unge mænd på 17 og 20 år, der er sigtet for at stå bag et overfald med kniv og en hammer på en 19-årig på Godthåbsvej i København 2. juledag.

Det skriver Københavns Politi i en pressemeddelelse.

De har begge tilknytning til bandemiljøet og er sigtet for både 'legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter' og den såkaldte bandeparagraf, der kan give dobbeltstraf, skriver politiet.

Motivet er endnu ukendt, oplyser vicepolitiinspektør Knud Hvass:

'Det tyder på, at overfaldsmændene er gået målrettet efter at angribe den 19-årige, men det er for tidligt at sige noget om motivet. Vi har haft de anholdte i søgelyset i noget tid, men det har krævet en bred og systematisk efterforskning at underbygge mistankegrundlaget. Nu er vi der, hvor vi mener, at der er begrundet mistanke om, at de står bag overfaldet', udtaler vicepolitiinspektør Knud Hvass i pressemeddelelsen og fortsætter:

'I den videre efterforskning vil vi selvfølgelig undersøge, om de to kan knyttes til andre af de knivstikkerier, der har fundet sted fra slutningen af december og frem til begyndelsen af februar.'

De to anholdte fremstilles i grundlovsforhør torsdag klokken 13, hvor Anklagemyndigheden vil begære lukkede døre.

To andre mænd var også anholdt i sagen men blev løsladt efter at være blevet afhørt, lyder det.

Politiet spærrede Godthåbsvej af, efter teenager blev overfaldet med kniv og hammer 2. juledag. Foto: Kenneth Meyer

Blodige juledage

Overfaldet på den 19-årige, som de to anholdte er sigtet for at stå bag, fandt sted om aftenen 26. december.

Han var et af flere ofre for knivstikkeri i juledagene. 24. december kom to teenagere på 17 og 19 år alvorligt til skade efter at være blevet stukket med kniv. Og blot få timer inden overfaldet på Godthåbsvej 2. juledag var en anden 19-årig mand blevet stukket med kniv på Nørrebro.

