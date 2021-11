17-årig anholdt: Sigtes for drabsforsøg

Ved du noget, så tip os på sms/mms 1224 (alm. takst) eller skriv mail til 1224@eb.dk

Politiet anholdt lørdag aften en 17-årig dreng, som man sætter i forbindelse med et drabsforsøg på Hvedemarken i Sønderborg.

Drabsforsøget blev udført med kniv, og motivet menes foreløbigt at bunde i familiestridigheder oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.

Offeret er en 28-årig mand. Politiet har endnu ikke meldt ud om hans tilstand udover, at han er uden for livsfare.

Regionalmediet jv.dk var til stede ved grundlovsforhøret. De beskriver, at episoden udspandt sig ved 21-tiden og at offeret er et nært familiemedlem.

Ifølge jv.dk blev offeret stukket med en 16 cm lang kniv i brystet sådan at en lunge punkterede. Desuden fik han stik i den ene arm, samt stik i hånden, hvor flere sener blev skåret over.

