17-årig blufærdighedskrænket i solcenter

En ubehagelig episode udspillede sig tirsdag eftermiddag i et solcenter på Himmerlandsgade i Aars, hvor en 17-årig ung kvinde blev udsat for blufærdighedskrænkelse.

Ifølge Nordjyske lå den unge kvinde og tog sol, da hun hørte støj og opdagede en mobil forenden af solsengen.

- Den 17-årige pige råbte op, så forhåbentlig er der ikke nået at blive optaget noget på mobiltelefonen. Jeg kan dog ikke se det ud af sagen. Det var noget af en træls oplevelse, siger politiassistent Hans Henrik Sørensen til Nordjyske.

Over for Ekstra Bladet bekræfter Hans Henrik Sørensen, der er driftsleder i Sagscenter Himmerland, at en hændelse fandt sted i solcenteret på Himmerlandsgade tirsdag klokken 13.18.

Onsdag formiddag er en 22-årig mand fra Aars blevet sigtet for blufærdighedskrænkelse mod den 17-årige.

'Status nu er, at sagen efterforskes færdig, inden den overdrages til Anklagemyndigheden med henblik på et retslig efterspil. Vi har ikke yderligere kommentarer til sagen, da den er under efterforskning,' skriver han i en mail.

