17-årig cyklist er død efter at være blevet ramt af bilist

En 17-årig dreng er erklæret død, efter at han natten til søndag på cykel blev ramt af en bilist i Hellerup og bragt til Rigshospitalet i kritisk tilstand.

Det oplyser vagtchef Rolf Hoffmann fra Nordsjællands Politi natten til mandag.

- Vi har lige fået at vide, at hans liv ikke stod til at redde, siger vagtchefen.

Den 17-årige, der havde bopæl på Frederiksberg, blev natten mellem lørdag og søndag påkørt i krydset mellem Tuborgvej og Lyngbyvej i Hellerup.

Ifølge politiet cyklede han over for rødt lys.

Den involverede bilist i færdselsulykken - en 68-årig mand - kom ikke skade.

Politiet har ikke umiddelbart mistanke om, at manden har overtrådt færdselsreglerne i forbindelse med ulykken.

De pårørende til den unge cyklist er underrettet.