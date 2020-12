17-årig i vild flugt fra politiet

Indbrud, tyveri og narkobesiddelse.

Det er blot et uddrag af de sigtelser en 17-årig dreng erhvervede sig mandag aften i Viby syd for Aarhus.

Her fik politiet kort inden midnat øje på en varebil, der tidligere på dagen var meldt stjålet fra en boligforening. Det fik politiet til at sætte efter varebilen, der dog stak af, da politiet tændte for udrykningen.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

Flugt

Undervejs i biljagten krydsede den 17-årige flere røde lys, inden han drejede af på en cykelsti og endte i to bomme, der markerede at vejen ender blindt.

Varebilen blev oven i købet skubbet ind i en stor sten, hvilket fik den 17-årige til at forsøge at stikke af fra politiet til fods.

Det lykkedes ikke, da en politihund til sidst fik stoppet den 17-årige, og politiet kunne anholde ham.

Han er nu sigtet for flere forhold, herunder indbrud, tyveri af varevognen, at køre bil uden kørekort, at køre over for rødt og besiddelse af mindre mængde narko.

En 19-årig mand der også var i bilen, blev også anholdt og sigtet for indbrud og tyveriet af varevognen.