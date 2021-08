17-årig kørte vanvidskørsel i fars firmabil

Tre drenge i en varebil stak natten til onsdag af fra politiet i Køge, da en patrulje forsøgte at blinke bilen ind til siden for at foretage et rutinetjek.

I stedet for at standse satte varebilen hastigheden kraftigt op og kørte ifølge politiet mindst 100 kilometer i timen i en byzone, hvor fartgrænsen er 50. Det oplyser Midt- og Vestsjællands Politi i dagens døgnrapport.

Kørte galt

Flugtbilisten, som senere viste sig at være en 17-årig fra Ringsted, kørte over for rødt, mod færdselsretningen og endte efter en længere flugt på en mark, hvor bilen forulykkede.

De tre drenge på henholdsvis 16, 16 og 17 år, stak herefter af, men den ene 16-årige blev løbet op af en betjent, og kort efter fandt en hundepatrulje også de to andre, som blev anholdt.

Fars firmabil

Den forulykkede varebil viste sig at være en firmabil, der tilhørte den 17-åriges far.

På grund af færdselslovens regler om vanvidskørsel kunne politiet beslaglægge bilen på stedet - trods protester fra den 17-åriges far, skriver politiet.

De øvrige værger samt de sociale myndigheder blev underrettet i sagen, hvorefter de tre drenge blev løsladt. De to 16-årige bliver ikke sigtet for noget, men den 17-årige kan forvente en politisag for kørsel uden førerret samt hasarderet kørsel.