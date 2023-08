17-årig kvinde anholdt: Solgte kokain foran politiet

Mandag eftermiddag fattede en patrulje pludselig mistanke til en ung kvinde og to ældre mænd på en parkeringsplads i Aarhus-forstaden Tranbjerg.

Her så det nemlig ud til, at de tre personer var i gang med en narkohandel.

Sådan lyder det i Østjyllands Politis seneste døgnrapport.

'Mændene stod ved en bil, hvor den unge kvinde sad bag rattet, og da der blev udvekslet noget mellem dem, skred de civilklædte betjente ind', skriver politikredsen.

Og ganske rigtigt.



Da de to mænd på henholdsvis. 62 og 59 år blev visiteret, fandt betjentene en mindre mængde kokain i deres lommer.

Mændene erkendte efterfølgende, at de netop havde købt stoffer af kvinden - en blot 17-årig teenager.



'I den 17-åriges bil lå flere salgsposer med kokain og nogle tusinde kroner i kontanter, og både penge og stoffer blev beslaglagt, mens kvinden blev anholdt og sigtet for narkosalg', skriver politikredsen videre.

Derudover vil hun også blive sigtet for at køre i bilen uden en ledsager, som personer med kørekort under 18 år skal gøre.

Afslutningsvist skriver poltiiet, at de sociale myndigheder og den unge kvindes forældre er blevet underrettet i sagen.