- Jeg så aldrig hans ansigt. Men jeg kunne tydeligt se, at det venstre ærme i hans hættetrøje var helt blodig.

Halvandet døgn efter at have været vidne til nogle få minutter af de sidste timer i den dræbte 56-årige Ove Kirks liv, fortalte en teenagepige i går Ekstra Bladet nøjagtig, hvad hun natten til søndag så i skæret af et par billygter i udkanten af det grønne område ’Loch Ness’ i Tømmerup nordøst for Kalundborg.