17-årig pige anholdt: Sigtet for narkosalg

Da en specialpatrulje fra Østjyllands Politi mandag fik øje på noget mistænkeligt på en parkeringsplads, slog de til.

Det skriver politikredsen i deres døgnrapport.

På parkeringspladsen i Tranbjerg i det sydlige Aarhus stod to mænd på henholdsvis 59 og 62 år ved en bil, mens en ung pige sad bag rattet.

Betjentene fattede mistanke om, at der var tale om narkohandel, og mistanken blev bestyrket, da de så, at der blev udvekslet noget mellem pigen og de to mænd.

Flere sigtelser

Derfor skred de to civilklædte betjente til handling, og ved en visitation af de to mænd fandt betjentene en mindre mængde kokain i deres lommer. Og mændene erkendte da også, at de havde købt kokainen af pigen bag rattet, som viste sig at være bare 17 år.

Betjentene gik derfor grundigt til værks med en ransagning af pigens bil, hvori de både fandt flere salgsposer med kokain og nogle tusind kroner i kontanter. Desuden fandt betjentene ved visitation af den 17-årige en mindre mængde tramadol.

Det førte til anholdelse af den 17-årige pige, som blev sigtet for narkosalg og for besiddelse af euforiserende stoffer. Hun blev også sigtet for at køre bil uden ledsager, hvilket er påkrævet, når man har kørekort som 17-årig.

Kontanterne og stofferne blev beslaglagt i forbindelse med anholdelsen.

Både pigens forældre og de sociale myndigheder er blevet underrettet om sagen.