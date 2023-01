17-årig pige og baby dræbt i 'massakre' i USA

Politiet i Goshen jagter to gerningsmænd, efter at mindst seks personer mandag mistede livet i en 'frygtelig massakre' i Californien

En blot 17-årig pige og hendes seks måneder gamle baby blev sammen med fire andre ofre for en 'massakre' i Goshen i den amerikanske delstat Californien natten til mandag.

Det udtaler sherifkontoret i Tulare County i en pressemeddelelse, skriver tv-stationen CNN.

Betjente blev kaldt til stedet klokken 03.30 efter meldinger om skud.

'Anmelder fortalte, at der var et masseskyderi i gang, og at gerningsmanden stadig kunne være på fri fod, fordi vedkommende hørte så mange skud blive affyret', skriver politiet.

Da en patrulje nåede frem, fandt man seks dræbte på stedet.

To personer lå på gaden, mens en blev fundet i døren til en opgang, hvor skyderiet fandt sted.

Flere overlevende

En pige på 17 år og hendes barn var begge blevet skudt i hovedet, fortalte sherif Mike Boudreaux på en pressekonference fra gerningsstedet mandag eftermiddag lokal tid.

Mindst et af ofrene blev hastet til hospitalet i kritisk tilstand, men er senere afgået ved døden. De øvrige ofres identitet er endnu ikke oplyst.

'Men vi har også familiemedlemmer, der har overlevet denne frygtelige massakre', lød det fra Mike Boudreaux.

Kan være banderelateret

Det er kun en uge siden, at politiet mødte op på gerningsstedet med en ransagningskendelse for at lede efter narko på adressen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Politiet vurderer af samme årsag, at skyderiet kan være banderelateret og jagter nu mindst to gerningsmænd.