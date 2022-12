17-årig sigtet: - Absolut ikke til eget forbrug

- Han var i besiddelse af cannabis-produkter og nogle remedier til salg, som gør, at vi har en formodning om, at det absolut ikke var til eget forbrug. Han stod derude for at sælge.

Sådan fortæller en pressetalsmand fra Københavns Politi til Ekstra Bladet om den 17-årige, de sigtede torsdag eftermiddag ved en restauration ved Pusher Street.

- Det forløb sådan, at vi var til stede derude (på Christiania, red.), som vi er rigtig tit. Vi fik øje på den her unge fyr, som udviste en form for mistænkelig adfærd, hvilket gjorde, at vi rettede henvendelse til ham og visiterede ham.

Her skulle det vise sig, at den 17-årige var i besiddelse af hash, skunk og penge fra salg af cannabis.

- Han er blevet sigtet og afhørt af politiet og derefter løsladt. Og så er de sociale myndigheder og forældrene kontaktet. Og så er det op til både politi og sociale myndigheder, at vi sammen finder ud af, hvordan vi håndterer sådan en ung fyr der.

Den unge fyr tyder ikke på at være kendt af politiet i forvejen, og derfor skal han heller ikke for en dommer.

- Vi skal ikke tage dem ret mange gange, før der er tale om, at de skal fremstilles i dommervagten (i et grundlovsforhør, red.).

Hos Københavns Politi er man også særligt opmærksomme på de helt unge, der færdes på Christania. Så sent som oktober i år, blev en kun 23-årig mand skudt og dræbt i Pusher Street, hvor han ifølge Ekstra Bladets oplysninger kun havde haft et par vagter som klipper - den, der afmåler hashen.

- Generelt er vi jo opmærksomme på alle, der er en del af den organiserede hash-handel, men hvis de er meget unge, så er vi særligt opmærksomme. Det er en meget uhensigtsmæssig glidebane at komme ned ad.

- Vi skal jo sørge for, han ikke kommer derud igen, for det er jo i virkeligheden det, der er mest bekymrende: at man relativt nemt kan ende derude for tiden. Det er noget, vi har bemærket i løbet af efteråret - at rigtig mange unge ender derude meget let. Vi skal sørge for, de ikke fortsætter derude.

