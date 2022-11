17-årig sigtet for vold mod politiet: 'Mongolbetjent'

En 17-årig dreng endte i weekenden i en konfrontation med to betjente. Det resulterede i en sigtelse for vold mod politiet

Når man skal, så skal man.

Og i weekenden skulle en 17-årig dreng så meget, at han valgte at tisse op af en væg frem for at finde et toilet.

Det opdagede ordensmagten, og hvad der sædvanligvis ender med en løftet pegefinger og en bøde, endte med en konfrontation og en sigtelse til den 17-årige.

Det oplyser vagtchef ved Sydøstjyllands Politi Torben Wind til Fredericia Dagblad.

Den 17-årige havde nemlig ikke interesse i at oplyse sit navn til betjentene, fortæller han.

- Han gav blandt andet en albue i ansigtet på en af betjente og råbte diverse skældsord mod politiet. Han kaldte vores patrulje for 'mongolpoliti' og 'idioter', siger vagtchefen til Fredericia Dagblad.

Det resulterede i, at den 17-årige dreng blev sigtet for vold mod politiet.