17-årig varetægtsfængslet for vanvidskørsel

Føreren af bilen ønskede ikke at køre ind til siden, da politiet forsøgte at bringe ham til standsning. Herefter fulgte en hasarderet og 25 minutter lang kørsel - uden kørekort

Politiet har rejst flere sigtelser mod en 17-årig dreng, der natten til lørdag ifølge politiet sad bag rattet under en 25 minutter lang biljagt.

Det fremgår af Sydsjællands og Lolland-Falsters Politis døgnrapport.

Klokken 01.34 forsøgte en patruljebil at få en personbil med fire unge siddende i til at standse. Det havde føreren af bilen tilsyneladende ikke lyst til, og han kørte videre.

'Nu fulgte en temmelig hasarderet 25 minutter lang kørsel i Nakskov og omegn', beskriver politikredsen.

145 km/t i byzone

Og hvad er så en temmelig hasarderet kørsel? Ifølge politiet indebar det i det konkrete tilfælde både at køre over for rødt lys, køre venstre om helleanlæg og venstre om i en rundkørsel.

Desuden blev speederen flere gange undervejs trykket så hårdt i bund, at bilens hastighed blandt andet på Højevej blev målt til at være 145 kilometer i timen til trods for en hastighedsgrænse på 50.

Det gør, at kørslen kan kategoriseres som vanvidskørsel.

På Bregnevej lykkedes det at få bilen med de fire unge stoppet, og en måling viste, at den 17-årige fører formentlig var påvirket af hash. Desuden havde han ikke noget kørekort.

Således blev den 17-årige dreng sigtet for narkokørsel og for at bringe de øvrige passagerers liv i fare under kørslen. Bilen blev beslaglagt med henblik på konfiskation, og under et grundlovsforhør lørdag blev drengen varetægtsfængslet.