17 Comanches anholdt for overfald i Pusher Street

17 medlemmer af rockerklubben Comanches er her til morgen anholdt for et brutalt overfald i Pusher Street på Christiania den 28. april omkring klokken 19.00. De mange mænd er sigtet for grov vold og er i følge Ekstra Bladets oplysninger også sigtet efter den særlige bandeparagraf, der kan fordoble deres straf.

Selve overfaldet blev optaget af vidner. Her ser man en ung mand falde til jorden og flere sortklædte mænd sparke, slå og trampe løs på ham. En mand i en hvid vest slår ham igen og igen med en form for våben, mens offeret ligger på jorden. Overfaldet står på i omkring 30 sekunder og fandt sted 28. april i Pusher Street på Christiania.

Annonce:

Det var en 20-årig mand, der blev overfaldet i den berygtede hash-gade på Christiania. Den unge mand kom i følge Københavns Politi alvorligt til skade. Han blev slået og sparket gentagne gange og angiveligt også stukket én gang med en kniv. På trods af de svære kvæstelser var manden ikke i livsfare.

Ekstra Bladets kilder fortæller, at den 20-årige arbejdede i en hashbod med tilknytning til Hells Angels. Tæskeholdet var på daværende tidspunkt en del af Satudarah. Klubben skiftede navn til Comanches på grund af internationale uenigheder, fortalte talsmanden for klubben til Ekstra Bladet i begyndelsen af maj måned.

Billeder fra en fest i Randers 13. maj 2023. Det var første gang, at de nye rygmærker blev vist frem offentligt. Foto: Ernst van Norde

De anholdte er alle mænd i alderen 21 til 42 år oplyser Københavns Politi, der har efterforsket episoden intenst.



- Lige siden har vi efterforsket sagen intensivt, og vi er nu så langt, at vi mener at kunne knytte de anholdte til overfaldet, fortæller vicepolitiinspektør Knud Hvass fra Afdelingen for Organiseret Kriminalitet i Københavns Politi.

- Vi har sat temmelig meget ind på at finde frem til overfaldsmændene, for vi vil ikke acceptere den voldsparathed, som banderne udviser – hverken i eller uden for Pusher Street, siger Knud Hvass.

Annonce:

Under morgenens ransagninger var politiet også ude i et klubhus i Brøndby og på en lang række adresser i København. Her blev der fundet flere efekter. Blandt andet flere kilo hash.

Bange for bandekrig

Kort efter episoden i Pusher Street holdt beboerne på Christiania fællesmøde. Her slog de endnu en gang fast, at volden og banderne ikke er velkomne på Christiania.

- Vi er bange for, at situationen udvikler sig til en bandekrig på Christiania, sagde talsperson for Christianias pressegruppe, Hulda Mader, til Ritzau.

Beboerne reagerede på en periode med flere overfald og knivstik i Pusher Street.

- Inden for den seneste tid har der været flere voldelige episoder. Det er ikke nogen personer, vi kender. Vi formoder, at det er bander, siger Hulda Mader.

En af episoderne var i slutningen af marts, hvor to yngre LTF-folk blev stukket ned i Pusher Street. 5. april troppede en stor flok LTF-folk også op i Pusher Street i en form for magt-manifestation.

Den 32-årige mand, der er sigtet i sagen om den 13-årige pige, er onsdag også blevet sigtet for drabet på Emilie Meng. Hør mere i 'Afhørt' herunder eller i din podcast-app

De anholdte bliver senere på dagen fremstillet i grundlovsforhør i Københavns Byret.

Læs mere om Comanches:

NNV'ere banket ind i Comanches: Fra gade til rockerborg