17 døde i Argentina: Forurenet kokain mistænkt

17 personer er døde i Argentinas hovedstad Buenos Aires. Myndighederne mener, at opblandet kokain er årsagen

17 personer er døde og 56 personer er blevet alvorligt syge i Argentinas hovedstad Buenos Aires.

Myndighederne mener, at årsagen er kokain, som er blevet blandet op med et andet stof.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Nu forsøger de lokale myndigheder at opspore resten af denne farlige blanding.

- Det her er helt enestående. Vi har ikke set det her før, fortæller rigsadvokaten i San Martín, Marcelo Lapargo, til den lokale tv-kanal Todo Noticias ifølge AP.

Politiet oplyser ifølge AP, at kokainen blev solgt i det fattige kvarter 'Puerta 8' i San Martín - en forstad nord for Argentinas hovedstad - og at cirka 12 mennesker er blevet arresteret.

Eksperter er lige nu i gang med at analysere stoffet, for at finde ud af, hvad der er årsagen til dødfaldene.