17 kongresmedlemmer anholdt til abortdemonstration

17 demokratiske kongresmedlemmer blev anholdt ved en demonstration for abortrettigheder foran USA's højesteret i Washington tirsdag.

Det oplyser politiet.

Blandt de anholdte var prominente kongresmedlemmer som Alexandria Ocasio-Cortez og Ilhan Omar.

Politiet oplyser, at demonstranterne havde stoppet trafikken på en nærliggende vej, og at de havde fået tre advarsler, inden de blev anholdt.

- Vi foretog 35 anholdelser for trængsel, obstruerende og generende adfærd. Anholdelserne inkluderer 17 medlemmer af Kongressen, oplyser politiet.

Demonstrationen fandt sted tre uger, efter at højesteret i USA omstødte afgørelsen Roe v. Wade fra 1973, der gav folk ret til selv at vælge, om de vil have en abort.

Sagen kort: USA's højesteret omstøder abort-lov.

- I dag blev jeg anholdt, mens jeg deltog i en aktion med civil ulydighed sammen med andre medlemmer af Kongressen, skriver Ilhan Omar, der repræsenterer staten Minnesota, på Twitter.

- Jeg vil fortsætte med at gøre alt i min magt for at slå alarm over angrebet på vores reproduktive rettigheder.

Kongresmedlem Carolyn Maloney blev også anholdt ved demonstrationen.

Efterfølgende er hun kommet med en udtalelse:

- Der er intet demokrati, hvis kvinder ikke har kontrol over deres egne kroppe og beslutninger om deres egen sundhed - herunder reproduktiv sundhed.

- Det Republikanske Parti og de højreorienterede ekstremister, der står bag denne beslutning, er ikke for liv, men for at kontrollere folk, der kan blive gravide, kvinder og pigers kroppe.

Billeder og video fra demonstrationen viser Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar og andre kongresmedlemmer blive ført væk af politiet.

De var ikke lagt i håndjern, og videoer viser, at de smiler og vinker til de fremmødte.