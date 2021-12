17 personer ombord: Fragtskib står i flammer ved Gøteborg

Kaptajnen nægter at evakuere skibet

Et fragtskib med 17 personer ombord står i flammer ud for Gøteborg. Branden er ikke umiddelbart under kontrol, og kaptajnen vil ikke evakuere besætningen.

Det skriver blandt andre Expressen.

Videoer og billeder af skibet viser en omfattende brand på store dele af skibet.

Flere helikoptere og skibe er ved stedet for at hjælpe med at få slukket branden, ligesom brandfolk sidst på eftermiddagen gik ombord på skibet.

Fra dansk side står Forsvaret også klar til at hjælpe.

- Vi har en redningshelikopter, der står standby på land, hvis de får behov for det. Den har tidligere været ude ved skibet, men er landet igen, fortæller presserådgiver ved Forsvarets Operationscenter Christer Haven til Ekstra Bladet.

Tidligere var også et patruljefartøj på vej, men det er vendt om igen, fortæller Christer Haven. Den hjælp, fartøjet kunne bidrage med, var der på tidspunktet ikke brug for.

Ild i tømmer

Om skibet skriver Expressen, at det hedder 'Almirante Storni', sejler under liberisk flag, er 177 meter langt og lastet med tømmer.

Det er angiveligt tømmeret, der er gået brand i.

- Kaptajnen forsøger med størst mulig indsats at slukke ilden med hjælp fra mandskabet og kontakt med svenske myndigheder. Den højeste prioritet lige nu er at slukke ilden, siger en vagtchef ved redningstjenesten, der har talt med kaptajnen, til Expressen.

Redningsleder ved JRCC, forsvarets maritime redningsenhed, Anders Lännholm fortæller til Expressen, at kaptajnen ikke har i sinde at evakuere sit mandskab.

- Det ser ikke godt ud. Det brænder med uformindsket styrke. Det er endda blevet værre. Det er farligt for dem ombord, men kaptajnen ønsker ikke at evakuere, siger Anders Lännholm til mediet.

Opdateres ...