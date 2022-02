18-årig anholdt for at røve teenager med kniv i Brønshøj

Politiet har anholdt en 18-årig mand, der er mistænkt for med en kniv at have røvet en teenager på Frederikssundsvej i Brønshøj natten til tirsdag.

Det siger Espen Godiksen, central efterforskningsleder ved Københavns Politi, natten til onsdag.

Politiet fik anmeldelsen om røveriet klokken 02.36 tirsdag. Det blev anmeldt af en 17-årig dreng, efter at han var blevet passet op af to gerningsmænd, der med kniv truede ham til at udlevere sin pung og også til at hæve penge til dem.

- Den forurettede kom ikke noget til. Da han fik stjålet sine ting, løb han derfra og ringede efterfølgende til politiet, siger Espen Godiksen.

Tirsdag aften lykkedes det politiet at få fat i en af de formodede gerningsmænd - en 18-årig mand.

Han blev anholdt klokken 19.30 i Taastrup af Københavns Vestegns Politi.

- Han blev faktisk fanget i forbindelse med noget andet politiarbejde, siger Espen Godiksen.

Han tilføjer, at den 18-årige havde flere tyvekoster på sig, da han blev anholdt.

Den formodede gerningsmand skal natten til onsdag afhøres af politiet, inden han i løbet af onsdag skal fremstilles i grundlovsforhør.

Politiet leder stadig efter den anden person, der var med til at røve den 17-årige dreng.

- Vi har gode spor at gå efter, siger Espen Godiksen, der ikke ønsker at uddybe, hvem politiet leder efter.

Ifølge efterforskningslederen er der ingen indikationer på, at de formodede gerningsmænd og den forurettede kender hinanden.

Det er anden gang på få dage, at politiet har håndteret en knivsag i Brønshøj.

Søndag aften blev en 17-årig dreng stukket ned med kniv, hvilket også skete på Frederikssundsvej. En anden 17-årig dreng meldte efterfølgende sig selv til politiet.