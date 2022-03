18-årig anholdt: Lærerne havde slået alarm

Lærerne på skolen i Malmø havde allerede slået alarm flere gange på grund af hans opførsel - ifølge svensk medie så sent som få timer før dødeligt angreb

Hans opførsel havde allerede vakt bekymring hos lærerne, inden den 18-årige mand blev anholdt mandag eftermiddag, mistænkt for at stå bag et dødeligt angreb på gymnasiet Malmö Latinskola.

Ifølge det svenske medie Expressen havde han tidligere mandag i en undervisningstime talt om våben og spurgt, hvor på skolen der var overvågningskameraer. Det samme melder Aftonbladet, som også skriver, at en lærer gik til skolesygeplejerskerne mandag og beskrev sine bekymringer om den unge mands udtalelser.

Efter planen skulle skolens sundhedspersonale håndtere hans sag den følgende morgen.

I stedet gik han til angreb på to kvindelige lærere, da skoledagen var slut, og nu er han anholdt og mistænkt for dobbeltdrab.

Ifølge Aftonbladets oplysninger skulle han, da han selv ringede 112 efter angrebet, have sagt:

- Jeg gjorde det, fordi jeg hader dem.

Malmø er i chok efter drabene på to lærere, og på skolen, der er lukket i dag, har man tilbudt krisehjælp til elever, ansatte og pårørende. Foto: Kenneth Meyer

Blomster ved Latinskolen i Malmø efter dobbeltdrab.

Kreativ og indadvendt

Malmö Latinskola, der er en gymnasieskole med omkring 1000 elever, er kendt for at være en kreativ skole med et omfattende kunstprogram.

For den 18-årige er kunst heller ikke uvæsentligt. På Instagram har han flittigt delt billeder af sine værker, der som regel er lavet i blyant på papir. Motiverne er alle dyr. Nogle naturlige og nogle overnaturlige.

Den anden halvdel af profilen er billeder og videoer af ham selv, der styrketræner. Særligt sine dødløftresultater er hans stolt af, og han viser også en veltrænet mave og store overarme frem på billederne.

Det er en 18-årig mand, der formodes at stå bag drabene på to kvindelige lærere i Malmø. Privatfoto

Han har også lagt enkelte videoer op, hvor han sidder i mørket på et værelse og spiller bas.

Nu svømmer alle opslagene over med kommentarer fra tusinder af brugere, der fordømmer de handlinger, han formodes at stå bag, og kalder ham alverdens grimme navne.

Har ændret sig

Fælles for de fleste bekendte, der har udtalt sig til svenske medier, er, at de har bemærket, at han har forandret sig.

Over for svenske Expressen er han af bekendte blevet betegnet som rolig og indadvendt, men med tendens til vredesudbrud rettet mod lærere og andre elever, mens kilder fortæller til Aftonbladet, at han har opført sig mærkeligt hele vinteren.

Han er ikke tidligere straffet eller kendt af politiet.

Tidligere var han engageret i kampsport, hvilket han sociale medier også viser. Ifølge Aftonbladet, der har talt med formanden i hans sportsklub, var han aktiv i klubben frem til nytår, hvor han pludseligt stoppede.

- Ingen af os har set det her komme på nogen måde. Jeg har opfattet ham som en almindelig fyr. Han var seriøs og opmærksom i sin træning. Han ville være god og var nysgerrig efter at lære. Jeg har virkelig forsøgt at analysere, men jeg har ikke set nogen forandring hos ham, siger formanden til mediet.

