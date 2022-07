18-årig bilist faldt i søvn på motorvej

Den unge mand døsede hen, mens var han var i færd med at overhale en anden bil

Tidligt fredag morgen faldt en 18-årig mandlig bilist i søvn på E45 ud for Suldrup.

Det fremgår af døgnrapporten fra Nordjyllands Politi.

Den unge mand faldt i søvn, samtidig med at han var ved at overhale en anden bil.

Under overhalingen drejede den sovende bilist ind i siden på den bil, han var ved at overhale, og de to biler stødte sammen.

Ingen personer kom til skade i uheldet, men en test af den 18-årige bilist viste, at han havde alkohol i blodet, hvorfor han fik taget en blodprøve.

Han er nu sigtet for spirituskørsel, oplyser politikredsen i en mail til Ekstra Bladet.