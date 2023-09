18-årig dræbt: 'Jeg har haft angst hele natten'

Med en buket roser i favnen og sin mor ved sin side kom en ung kvinde mandag eftermiddag til Gudrunsvej i Brabrand. Her blev en blot 18-årig kvinde søndag aften fundet død i en lejlighed.

- Det er min bedste veninde, fortæller den unge kvinde dybt rystet.

- Jeg læste om det i en artikel på nettet i nat. Jeg har haft angst lige siden - hele natten. Nu har vi så fået det bekræftet, fortæller hun til Ekstra Bladet, mens hun lægger roserne ved den opgang, hvor veninden - ifølge politiet - er blevet dræbt i en lejlighed på en af de øverste etager.

24-årig sigtes for endnu et drab

Politiet undersøger et 'mistænkeligt forhold' i Brabrand søndag aften. En person er anholdt i sagen, hvor en person er fundet død

Et andet lys

En 24-årig mand er anholdt og fremstilles mandag eftermiddag i grundlovsforhør. Mandag meldte Østjyllands Politi ud, at han ikke alene er sigtet for drabet på den 18-årige, men også på en 23-årig kvinde, som blev fundet død på samme adresse i juli. Dengang var der ikke noget, der indikerede, at der var foregået noget kriminelt.

- Men det er klart, at vi nu ser sagen i et andet lys, citeres vicepolitiinspektør Flemming Nørgaard for at sige i en pressemeddelelse.

Foto: Ernst van Norde

Ifølge politiet har den sigtede og de to kvinder et forudgående kendskab til hinanden. Hvilken relation, de to kvinder har til den nu sigtede mand, er dog stadig uklart.

Politiet er mandag i området for at sikre overvågning.