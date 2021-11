18-årig dræbt med kniv

Sent søndag aften blev en 18-årig mand dræbt af knivstik på Ormslevej i Viby. Der blev udført førstehjælp på den 18-årige, men hans liv stod ikke til at redde.

To mænd er anholdt og mistænkt for drabet. De to anholdte er begge 19 år, og det formodes, at de kendte den dræbte i forvejen. Senere bliver der taget stilling til, om de skal fremstilles i grundlovsforhør.

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om knivstikket 21.11, og ordensmagten mødte talstærkt frem.

- Det er en meget alvorlig hændelse, og vi har sat massivt ind både operativt og efterforskningsmæssigt for at opklare sagen. Vi har i løbet af aftenen og natten foretaget flere ransagninger, afhørt en række personer, gennemsøgt området for spor og kigget overvågning igennem. Vi har fortsat en del efterforskningsskridt foran os, og der kan komme flere anholdelser i sagen, siger politiinspektør Brian Olsen.

Politiinspektør Brian Olsen oplyser til Ekstra Bladet, at man vil øge patruljeringen i Viby-området, men han ønsker ikke at komme med flere detaljer af hensyn til efterforskningen.

Østjyllands Politi vil meget gerne høre fra vidner eller andre, der har oplysninger om drabet.

Ekstra Bladet følger sagen.