18-årig fængslet: Affyrede skud på Østerbro

KØBENHAVNS DOMMERVAGT: Iført Kriminalforsorgens blå joggingbukser blev en 18-årig mand tidligt lørdag eftermiddag fremstillet i en sag om trusler og ulovlig våbenbesiddelse.

Konkret er manden, der har et etnisk dansk-klingende navn, sigtet for kort efter midnat natten til lørdag af at have affyret en pistol af typen Walther P38 flere gange samt have truet en tilfældig mand i samme ombæring.

Ved grundlovsforhøret erkendte manden at have været i besiddelse af pistolen, men nægtede at have affyret våbnet samt brugt den til at true med.

Var til studenterfest

Ifølge cpr-registret har manden adresse i Sønderjylland, men natten til lørdag befandt han sig i København.

Ved grundlovsforhøret dokumenterede anklageren flere vidneforklaringer. Af dem fremgik det, at den 18-årige sammen med sin kæreste havde været til studentergilde i en lejlighed i området omkring Haraldsgade på Østerbro.

På et tidspunkt var han sammen med sin kæreste gået uden for på gaden. Vidner havde set, hvordan han havde haft et skænderi med kæresten, og i den forbindelse var han gået ud på gaden, hvor han havde affyret fire skud skråt op i luften.

Derpå var politiet blevet tilkaldt af flere, der havde hørt skuddene, og kort efter var manden blevet anholdt.

I forhold til truslerne havde en tilfældig borger bemærket parret. Han havde set, hvordan det virkede som om de var uvenner, og vidnet syntes det så ud som om, at den 18-årige ville nikke kæresten en skalle.

Derfor havde han henvendt sig til den 18-årige og sagt, at han ikke skulle slå hende.

Truede med pistol

Ifølge vidnet havde det fået den 18-årige til at trække pistolen og true ham med, at han ville skyde ham.

Truslerne faldt kort før anholdelsen.

Udsagn fra involverede betjente blev også dokumenteret ved grundlovsforhøret. Af dem fremgik det, at den 18-årige fremstod svært beruset.

Undervejs i patruljevognen havde han uopfordret fortalt betjentene, at han havde pistolen på sig fordi, der var folk, der ønskede at likvidere ham.

Uopfordret udtalte han ligeledes til betjentene, at han godt var klar over, at han risikerede flere års fængsel, og at han ville tage sin straf som en mand.

Ved retsmødets slutning blev han varetægtsfængslet i foreløbigt 17 dage.