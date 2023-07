18-årig følte sig forfulgt: Hoppede ud af kørende bil

Har du nogensinde kigget i bakspejlet og bemærket, at den samme bil som tidligere på trods af adskillige sving stadig kører bag dig? Måske følte du dig en smule forfulgt?

En 18-årig mand fra Køge valgte torsdag aften at forlade sit køretøj, mens det var i bevægelse, fordi at han ifølge sin forklaring havde følt sig forfulgt.

Midt- og Vestsjællands Politi beskriver i døgnrapporten, hvordan en havareret personbil, der havde påkørt en container, blev fundet uden nogen fører.

Smadret rude og punkterede dæk

Efterfølgende lykkedes det dog politiet, at få kontakt til den 18-årige mand, som var bilens fører. Han fortalte, at han forinden havde følt sig forfulgt af en rød personbil og en mørkegrå stationcar, og derfor havde valgt at flygte fra bilen i en fart for at komme væk.

Bilen trillede efterfølgende videre og kørte ind i en container.

Det er ikke lykkedes politiet at finde frem til den unge mands forfølgere.

Hvis den 18-åriges forklaring holder stik, tyder noget imidlertid på, at han havde ret i at føle sig skræmt.

Da politiet fandt bilen, havde den nemlig fået smadret forruden 'formodentlig efter et slag med en hård genstand' og punkteret flere dæk.